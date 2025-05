Echinococcosi (infezione da tenia del cane)

I cani, particolarmente i cani da pastore, contraggono l’infezione quando ingeriscono le cisti della tenia contenute nei tessuti di animali infetti (come ovini, caprini, bovini o suini). Nell’intestino del cane, le cisti (chiamate cisti idatidee) si sviluppano in tenie adulte. I cani infetti eliminano le uova di tenia con le feci. Gli ovini, i bovini, i caprini o i suini ingeriscono le uova di tenia presenti nel terreno contaminato dalle feci del cane. Nell’organismo di questi animali, le uova si schiudono e si sviluppano in cisti negli organi interni.

Le persone (spesso pastori) contraggono l’infestazione quando ingeriscono accidentalmente terra, acqua o alimenti contaminati dalle uova di Echinococcus eliminate con le feci dal cane.

Nel terreno, le uova di Echinococcus rimangono vitali per un periodo massimo di un anno. Le uova possono anche essere presenti sulla pelliccia degli animali infetti. Quando una persona tocca un animale infetto, sulle mani possono aderire delle uova, che in seguito possono venire trasferite dalle mani alla bocca o agli alimenti e, quindi, causare l’infezione.

Le uova si schiudono nell’intestino e rilasciano sfere che contengono le larve della tenia (oncosfere). Le sfere penetrano nella parete intestinale e, attraverso il sangue, migrano in vari organi, come il fegato e i polmoni. In questi organi, le sfere si sviluppano in cisti, che aumentano gradualmente di dimensioni e che, nelle persone, possono provocare dei sintomi. L’infezione risultante è chiamata echinococcosi.