La candidosi è un’infezione causata dal lievito Candida, un tipo di micete.

La candidosi può manifestarsi:

Sulla superficie del corpo, nel qual caso è raramente grave

In forma diffusa (sistemica) all’interno del corpo (chiamata candidosi invasiva), che è potenzialmente letale

Una candidosi sulla superficie del corpo può colpire chiunque. Di solito si sviluppa in zone del corpo calde e umide, come:

Bocca

Ascelle

Inguine

Pelle tra le dita dei piedi o sotto il seno

La candidosi invasiva di norma si manifesta in soggetti con sistema immunitario compromesso o ricoverati in ospedale per malattie gravi. Può invadere il sangue e interessare molti organi, tra cui:

Valvole cardiache

Cervello

Occhi

reni

Milza

Per entrambi i tipi di candidosi, il medico somministra farmaci antimicotici.