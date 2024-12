L’immunoterapia è un trattamento antitumorale che utilizza il sistema immunitario del paziente per combattere il tumore. Il sistema immunitario è costituito da cellule, tessuti e organi che proteggono l’organismo dalle malattie e dalle infezioni.

Il funzionamento del sistema immunitario prevede una serie di azioni denominate risposta immunitaria. Nella risposta immunitaria:

L’organismo riconosce un elemento nocivo che non dovrebbe essere presente (un antigene)

L’organismo produce anticorpi e cellule che attaccano e distruggono l’antigene

Il sistema immunitario spesso identifica le cellule tumorali come nocive e, in tal caso, le attacca e le distrugge. Molti tumori minuscoli vengono rapidamente distrutti subito dopo che si sono sviluppati e non vengono nemmeno notati. Tuttavia, una volta che un tumore ha raggiunto dimensioni sufficienti a causare sintomi, è probabile che il sistema immunitario non sia più in grado di distruggerlo. Proprio per questo i medici hanno pensato alla possibilità di aiutare il sistema immunitario a combattere i tumori.