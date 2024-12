Non è possibile essere certi che non si svilupperà mai un tumore. Tuttavia, alcuni accorgimenti possono ridurre il rischio di alcuni tumori:

Non fumare ed evitare il contatto con il fumo: Tumori del polmone, del rene, della vescica, della testa, del collo, della bocca e della lingua

Non usare tabacco non da fumo (tabacco da fiuto o da masticare): Tumori della testa, del collo, della bocca e della lingua

Non consumare alcol in eccesso: Tumori della testa, del collo, del fegato e dell’esofago (il canale che collega la gola allo stomaco)

Evitare l’esposizione prolungata alla luce solare e usare creme solari: Cancro della cute

In ambito lavorativo, fare attenzione all’eventuale contatto con sostanze chimiche cancerogene: Tumori di diversi tipi

Ricevere vaccini che possono prevenire alcuni tipi di tumore causati da virus:

Vaccino anti-HPV per prevenire il tumore cervicale, vaginale, vulvare, penieno, laringo-faringeo e anale

Vaccino antiepatite B per prevenire il carcinoma epatico

Non tutti necessitano dei vaccini, consultare il proprio medico in merito.

I test di screening per individuare i tumori nelle fasi iniziali non sono realmente un tipo di prevenzione, tuttavia, i trattamenti antitumorali agiscono in modo ottimale quando vengono avviati precocemente. Consultare il proprio medico per sapere se è opportuno sottoporsi a test di screening quali:

Mammografia (radiografia della mammella) per individuare tumori della mammella: Donne di età superiore a 40 o 50 anni

Test per il papillomavirus umano (HPV) e/o Pap test per rilevare un tumore della cervice: La maggior parte delle donne di età compresa tra 21 e 65 anni

Colonscopia o altri esami per individuare tumori del colon: La maggior parte delle persone inizia all’età di 45 anni

Nel caso sia presente un rischio maggiore di alcuni tumori (ad esempio, per la familiarità di un tumore), può essere opportuno eseguire altri esami.