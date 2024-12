In che modo viene scelto il trattamento giusto per un tumore?

Le decisioni terapeutiche vengono prese in base a:

Possibilità di guarigione (il tumore viene eradicato completamente e non si ripresenta)

Possibilità di una maggiore durata di vita in condizioni di benessere

Efficacia del trattamento nell’attenuare i sintomi

Effetti collaterali del trattamento

Volontà del paziente di sottoporsi al trattamento

Consultare il proprio medico in merito ai pro e ai contro dei diversi trattamenti.

I protocolli di trattamento sono metodi standard sviluppati dai medici per trattare determinati tipi di tumori. Tali protocolli sono stati accuratamente valutati in studi di ricerca denominati sperimentazioni cliniche. Nelle sperimentazioni cliniche, i medici confrontano i farmaci e i trattamenti nuovi con le terapie standard per stabilire se i trattamenti nuovi sono più efficaci. A molte persone affette da tumore viene offerta la possibilità di partecipare a una sperimentazione clinica. Per conoscere i vantaggi e gli svantaggi della partecipazione a una sperimentazione, consultare il proprio medico.