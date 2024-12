La differenza tra la medicina alternativa e quella convenzionale è una sola: la medicina alternativa non è stata testata scientificamente per dimostrare che è efficace o sicura. L’efficacia di tutti i farmaci in commercio negli Stati Uniti deve essere stata dimostrata in modo convincente prima che i medici siano autorizzati a prescriverli. Pertanto, dato che non sono state appropriatamente testate, le terapie medicinali alternative non possono essere commercializzate come farmaci. Le terapie medicinali alternative solitamente consistono in erbe o sostanze vegetali che possono essere vendute come integratori alimentari.

La maggior parte delle terapie medicinali alternative non è stata testata scientificamente, quindi non ne è stata dimostrata l’efficacia

La medicina alternativa non può vantare benefici dimostrati e può risultare dannosa