Dato che gonorrea e clamidia sono le cause più probabili della cervicite, il medico prescrive antibiotici per trattare queste malattie. Di solito possono essere assunti per via orale a casa, ma è possibile che siano necessarie iniezioni.

Il medico può consigliare:

Di interrompere i rapporti sessuali fino alla fine del trattamento farmacologico e al miglioramento dell’infezione

Chiedere al partner di sottoporsi a esami per le IST

Dopo 3-6 mesi, il medico ripete gli esami per accertare se l’infezione sia scomparsa.