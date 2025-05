Il medico sospetta un’infezione da lievito in base ai sintomi. Per confermarla, esegue un esame pelvico, durante il quale esamina la vulva e l’interno della vagina. Per farlo, la tiene aperta con un piccolo strumento chiamato speculum. Durante l’esame il medico usa un tampone di cotone per prelevare un campione della secrezione vaginale ed esaminarlo.