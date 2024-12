L’infezione virale da herpes simplex determina un’eruzione cutanea costituita da piccole vesciche dolorose che si trasformano in ulcere aperte. Le ulcere guariscono, ma il virus rimane nel corpo per il resto della vita e può riattivarsi in un momento successivo, causando altre ulcere.

L’infezione da HSV abitualmente provoca ulcere a livello della bocca o dei genitali, ma talvolta infetta altre parti del corpo, come gli occhi, i polpastrelli e, raramente, il cervello

Il virus si trasmette per contatto diretto, compresi il contatto sessuale e quello durante il parto se la vagina della madre è infetta

Nei neonati e nei malati di AIDS l’infezione da HSV può essere mortale

Quando si manifesta un focolaio di herpes, i farmaci antivirali possono alleviarne i sintomi e risolverli più rapidamente

L’uso del preservativo durante i rapporti sessuali può contribuire a prevenire la trasmissione dell’herpes ad altri