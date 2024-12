Non esistono cure per la CP. Tuttavia, il medico e il terapista possono raccomandare molti modi per aiutare il bambino a muoversi meglio, fra cui:

tutori per braccia o gambe per aiutare a controllare i muscoli e a camminare

fisioterapia per rafforzare e rilassare i muscoli

terapia occupazionale per imparare a svolgere le attività quotidiane, come lavarsi i denti, usare una forchetta o pettinarsi

logoterapia per aiutare a rendere più chiaro l’eloquio e imparare a inghiottire più facilmente

farmaci per aiutare a rilassare i muscoli

Il bambino può assumere farmaci per via orale per aiutare a rilassare i muscoli. Talvolta i medici iniettano Botox nei muscoli del bambino per farli rilassare. Se un muscolo è così rigido da impedire al bambino di muovere del tutto un braccio o una gamba, si può tentare un trattamento chirurgico, che prevede l’incisione o l’allungamento del tendine che collega il muscolo irrigidito all’osso.