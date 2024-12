I disturbi dell’apprendimento sono problemi dovuti alla capacità del cervello di capire, ricordare o usare le informazioni. Questi problemi rendono difficoltoso concentrarsi e ottenere buoni risultati a scuola.

I bambini con disturbi dell’apprendimento spesso hanno un’intelligenza normale o superiore, ma hanno problemi in una particolare abilità mentale, come la lettura o la matematica

I disturbi dell’apprendimento sono diversi dal deficit intellettivo (che riguarda i bambini che nascono con un’intelligenza inferiore al normale che causa problemi in tutte le competenze mentali)

Per accertarsi se il bambino abbia un disturbo dell’apprendimento, i medici prescrivono una serie di esami

Alcuni programmi scolastici possono aiutare il bambino nelle materie in cui ha problemi

I bambini non hanno disturbi dell’apprendimento perché sono pigri o si comportano male. Qualcosa nel cervello non si è sviluppato in modo corretto. I medici non ne conoscono la causa certa, ma i disturbi dell’apprendimento sono più probabili nei seguenti casi:

malattia o uso di alcune sostanze stupefacenti illegali della madre durante la gravidanza

complicanze mediche della madre o del bambino durante la gravidanza

malattia grave (come un tumore) del bambino da piccolissimo

I disturbi dell’apprendimento comuni sono:

Difficoltà di lettura, come la dislessia

Difficoltà di scrittura

Difficoltà in matematica

I bambini che non raggiungono un livello di apprendimento appropriato per la loro età e le loro capacità devono essere sottoposti a test per valutare la presenza di disturbi dell’apprendimento.