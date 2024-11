Le cellule sono i mattoni di base che compongono il nostro corpo. Tutti i tessuti e gli organi sono costituiti da miliardi di cellule differenti. Le cellule umane hanno dimensioni variabili, ma sono tutte abbastanza piccole. Perfino la più grande, l’ovulo fecondato, ha dimensioni tali da non essere visibile a occhio nudo.

Tutte le cellule presenti nel corpo di una persona discendono da due cellule, l’ovulo della madre e lo spermatozoo del padre. Dopo che l’ovulo e lo spermatozoo si sono uniti (fecondazione), l’ovulo fecondato costituisce una singola cellula chiamata zigote, che va incontro a molte divisioni durante le quali le cellule discendenti sviluppano caratteristiche e funzioni diverse. Alla fine, queste cellule differenziate danno origine ai diversi organi (vedere anche Stadi di sviluppo del feto).

Il corpo è formato da diversi tipi di cellule, ciascuna provvista di struttura e funzione specifiche. Alcuni tipi di cellule comprendono:

cellule del sangue

cellule muscolari

cellule cutanee

cellule nervose

cellule ghiandolari

Alcune cellule, come le cellule del sangue, si muovono liberamente nel sangue e non sono attaccate fra loro. Altre, come le cellule muscolari, sono saldamente adese l’una all’altra.

Certe cellule, come le cellule cutanee, si separano e si riproducono rapidamente. Altre ancora, come determinate cellule nervose, non si separano né si riproducono, se non in circostanze insolite.

Epitelio: Superfici del corpo

Oltre alle cellule umane, nel corpo umano sono presenti cellule estranee. Tali cellule estranee sono microrganismi, come i batteri e i miceti, che vivono sulla cute e nelle vie aeree, nel cavo orale, nell’apparato digerente, nell’apparato riproduttivo e nelle vie urinarie senza causare alcun danno. I microrganismi che generalmente occupano una particolare sede del corpo umano sono definiti flora residente o microbioma. In effetti, molti batteri della flora residente sono utili; per esempio, facilitano la digestione degli alimenti o impediscono la proliferazione di altri batteri più pericolosi.

I virus non sono cellule. I virus contengono materiale genetico (DNA o RNA), ma richiedono una cellula vivente in cui moltiplicarsi.

Struttura delle cellule La cellula, spesso considerata la più piccola unità di un organismo vivente, è costituita da diverse parti ancora più piccole, ognuna con la propria funzione. Le cellule umane hanno una membrana superficiale (detta membrana cellulare) che ne racchiude il contenuto. Tuttavia, questa membrana non è semplicemente un involucro, partecipa attivamente alla vita cellulare. La membrana controlla quali sostanze, chimiche o di altro tipo, possono entrare e uscire dalla cellula. Inoltre, presenta recettori che differenziano una cellula dall’altra. I recettori reagiscono anche alle sostanze prodotte nell’organismo e ai farmaci assunti, permettendo, in modo selettivo, a queste sostanze o ai farmaci, di entrare e uscire dalla cellula (vedere Recettori cellulari). Le reazioni che si verificano a livello dei recettori spesso modificano o controllano le funzioni cellulari. Un esempio è costituito dal legame dell’insulina con i recettori della membrana cellulare, che consente al glucosio di entrare nelle cellule e contribuisce a mantenere livelli di glicemia appropriati. All’interno della membrana cellulare vi sono due compartimenti principali: il citoplasma

il nucleo Il citoplasma contiene strutture che consumano e trasformano energia e svolgono alcune funzioni cellulari. Il nucleo contiene il materiale genetico della cellula (geni e cromosomi), che contiene tutte le istruzioni per le funzioni della cellula e il controllo della divisione e riproduzione cellulare. I mitocondri sono strutture minuscole, presenti nel citoplasma di ogni cellula, che forniscono energia alle cellule. Interno di un mitocondrio Immagine Interno di una cellula