Quali sono le cause della rabbia?

La rabbia è causata dal virus della rabbia. Il virus è comune in determinati animali selvatici. Il virus della rabbia è presente nella saliva dell’animale infetto, quindi può essere trasmessa da un morso. Gli animali sottoposti a vaccino antirabbico non contraggono quasi mai la rabbia e pertanto non possono trasmetterla all’uomo.

Negli Stati Uniti, la causa più comune di rabbia è un morso di:

Pipistrello

Il morso di un pipistrello può passare inosservato, pertanto è opportuno recarsi dal medico se si pensa di poter essere stati morsi, per esempio se ci si sveglia con un pipistrello in camera.

Altri animali che diffondono la rabbia negli Stati Uniti sono procioni, moffette e volpi. Gli uccelli e i rettili non sono portatori di rabbia. I roditori (come ratti e topi), gli scoiattoli e i conigli non hanno mai passato la rabbia all’uomo.

La maggior parte degli animali domestici negli Stati Uniti riceve il vaccino antirabbico, pertanto non trasmettono quasi mai la rabbia alle persone. Tuttavia, in luoghi dove i cani non ricevono il vaccino antirabbico, i morsi di cane sono la causa più comune di rabbia. Tali luoghi comprendono America Latina, Asia e Africa.