Il modo migliore per prevenire la COVID-19 è essere vaccinati. I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) raccomandano il vaccino anti-COVID-19 aggiornato 2023-2024 per le persone di età pari o superiore a 6 mesi come protezione dalla COVID-19 grave (vedere CDC: Vaccines for COVID-19 [CDC: vaccini per la COVID-19]).

I vaccini sono efficaci e sicuri

Non è possibile contrarre la COVID-19 da un vaccino anti-COVID-19

L’efficacia dei vaccini può diminuire nel tempo, quindi è importante rimanere al passo con le vaccinazioni

I vaccini anti-COVID-19 possono causare effetti collaterali lievi (un braccio dolente, dolori muscolari, cefalea, febbre) per uno o due giorni

È necessario ricevere un vaccino anti-COVID-19 anche se è stata contratta l’infezione da COVID-19

Oltre a essere vaccinati, si deve evitare di essere esposti al virus. Questo può essere difficile. Le persone in grado di diffondere il virus possono non avere sintomi, quindi non si può dire chi ce l’ha e chi no. I CDC raccomandano altri modi per cercare di evitare il virus nella loro Guida ai virus respiratori.

È necessario indossare una maschera facciale ben aderente, che copra sia la bocca che il naso:

In presenza di fattori di rischio di malattia grave del soggetto o delle persone che lo circondano.

Recente esposizione a un virus respiratorio, malattia in corso o in fase di guarigione del soggetto o delle persone che lo circondano.

I virus respiratori causano molte malattie nella comunità.

Valutare se indossare una mascherina sui mezzi di trasporto pubblici (ad esempio aerei, autobus e treni) e nei luoghi di transito legati al trasporto chiusi (ad esempio aeroporti e stazioni).

Oltre a rispettare le tempistiche delle vaccinazioni e indossare una mascherina: