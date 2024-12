Una persona con il tetano deve essere curata in ospedale. I medici detergeranno qualsiasi taglio o ferita e rimuoveranno i tessuti cutanei morti. Per il trattamento del tetano vengono somministrati:

Antibiotici per via endovenosa

Un’iniezione di farmaci antispastici per alleviare gli spasmi muscolari

La vaccinazione antitetanica, se non si è mai stati vaccinati o non è stato somministrato un richiamo negli ultimi 10 anni

Farmaci antidolorifici e ansiolitici

Qualora non sia possibile respirare autonomamente, i medici inseriscono nella gola del paziente una cannula (intubazione endotracheale) e lo pongono in ventilazione assistita. Nel caso risulti impossibile deglutire, i medici somministrano nutrienti e liquidi per via endovenosa.