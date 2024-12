Come viene trattata la febbre negli adulti?

A seconda delle condizioni generali e della temperatura corporea del paziente, potrebbe non essere necessario trattare la febbre, in quanto essa indica che l’organismo sta combattendo contro un’infezione. Il medico prescriverà un trattamento per la causa della febbre, qualunque essa sia.

Se la febbre in sé è fastidiosa, possono venire prescritti farmaci antipiretici, come il paracetamolo o l’ibuprofene, che la riducono. Anche consumare una maggiore quantità di liquidi e indossare indumenti freschi può far sentire meglio.

Se la febbre è superiore a 41,0 °C, può rendersi necessario il ricovero in ospedale, dove verranno somministrati liquidi per via endovenosa (e.v.) e si utilizzeranno coperte refrigeranti.