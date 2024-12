I medici pongono la diagnosi di pediculosi quando riscontrano i pidocchi o le loro uova (lendini) sul corpo o sugli indumenti.

Per la pediculosi del capo, passano con attenzione un pettine sui capelli bagnati per ricercare i pidocchi. Per la pediculosi pubica, osservano il pelo sull’inguine. Per la pediculosi del corpo, osservano gli indumenti, in particolare lungo le cuciture.