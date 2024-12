L’EEG è un semplice esame indolore che registra l’attività elettrica cerebrale per valutare come funzionano diverse aree del cervello. L’EEG serve a verificare la presenza di problemi come le convulsioni. Il medico posiziona dei piccoli sensori adesivi sul cuoio capelluto che rilevano le onde cerebrali e le inviano a un dispositivo di registrazione.

Quando un soggetto viene sottoposto a EEG, i medici possono esaminare i suoi sensi, come l’udito, la vista o la sensibilità, per vedere come risponde il cervello. Ad esempio, può dirigere una luce negli occhi per verificare l’attività dell’area cerebrale dedicata alla vista.