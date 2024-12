La morte cerebrale è una condizione in cui il cervello del soggetto ha smesso completamente di funzionare, ma il corpo viene mantenuto in vita tramite respirazione artificiale e farmaci.

I soggetti cerebralmente morti non sono consapevoli e non possono pensare né sentire nulla

Non riescono a muoversi né a respirare

Il cervello cessa di controllare le funzioni corporee spontanee come battito cardiaco e la pressione arteriosa

I soggetti in stato di morte cerebrale sono considerati legalmente morti

Le macchine possono respirare per qualcuno che è in stato di morte cerebrale, e i farmaci possono mantenere il battito cardiaco per un breve periodo di tempo. Tuttavia, alla fine tutti gli organi del soggetto smettono di funzionare. Se il soggetto desiderava donare gli organi, il medico potrebbe essere in grado di usare gli organi per il trapianto. Ma la donazione di organi deve essere eseguita prima che gli organi smettano di funzionare.

I soggetti in stato di morte cerebrale non si riprendono mai. La morte cerebrale è diversa dal coma. I soggetti in coma hanno alcune funzioni cerebrali e talvolta si riprendono.