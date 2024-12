Il medico adotta strategie differenti a seconda che il soggetto abbia già avuto o meno crisi convulsive in passato. Se ne ha già avute, in genere non sono necessarie molte analisi.

Se si tratta della prima crisi convulsiva, il medico cercherà di individuarne la causa. Il medico visita il soggetto e gli pone molte domande, e in genere esegue analisi quali:

Un elettroencefalogramma (EEG), ovvero un esame indolore e sicuro per misurare i segnali elettrici del cervello

Esami del sangue o delle urine

Un elettrocardiogramma (ECG), ovvero un esame rapido, indolore e sicuro che misura i percorsi elettrici del cuore, oltre alla velocità e andamento dei battiti cardiaci

Risonanza magnetica per immagini (RMI), un esame diagnostico che utilizza un forte campo magnetico per creare un’immagine dettagliata dell’interno del corpo

Una puntura lombare, se il medico sospetta un’infezione cerebrale

Se il soggetto ha già avuto crisi convulsive in passato e il medico ha già eseguito analisi approfondite, potrebbe non essere necessario eseguire altre analisi. In genere, il medico vuole visitare il soggetto ed eseguire analisi se:

La crisi convulsiva è durata più a lungo del solito

La crisi convulsiva è stata diversa dal solito

Il soggetto non è ritornato alla normalità con la solita velocità

Il soggetto ha la febbre

Il soggetto si è fatto male

Se il soggetto sta assumendo farmaci per prevenire le convulsioni, il medico di solito esegue un esame del sangue per vedere se è presente una quantità sufficiente di farmaco nel circolo ematico.

La diagnosi di sindrome convulsiva viene posta quando un soggetto ha avuto 2 o più crisi convulsive in momenti diversi.