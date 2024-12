Qual è il trattamento per un soggetto in stato vegetativo?

Non esiste alcun trattamento per far migliorare uno stato vegetativo. I soggetti talvolta si riprendono parzialmente da soli, a seconda della natura e della gravità del problema originale. I soggetti non ritornano alla normalità, ma alcuni riapprendono a parlare e a comprendere.

Un soggetto in stato vegetativo ha bisogno di assistenza a lungo termine come ad esempio:

Sondino per alimentazione

Essere girato frequentemente per prevenire la formazione di piaghe da decubito

Farmaci per prevenire la formazione di coaguli di sangue

Muovere le braccia e le gambe per prevenire la rigidità muscolare

Un tubo (catetere) nella vescica per drenare l’urina

Cura e pulizia

Se un soggetto è in stato vegetativo da lungo tempo e non mostra segni di recupero, i medici possono parlare con la famiglia riguardo alla possibilità di non somministrare trattamenti di sostegno vitale in caso di una nuova malattia o complicanze. I medici e i familiari del soggetto tengono in considerazione ciò che il soggetto vorrebbe e leggono eventuali istruzioni di un testamento biologico (dichiarazione anticipata di trattamento) se disponibile.