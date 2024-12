Il sistema nervoso è il sistema di elaborazione delle informazioni e di comunicazione del corpo. Esso riceve messaggi, elabora le informazioni e quindi invia segnali nervosi al resto del corpo istruendolo su cosa fare.

Il sistema nervoso è costituito da:

Cervello

Midollo spinale

Nervi

Il sistema nervoso è coinvolto in tutto ciò che si pensa, si dice e si fa.

Il cervello è simile all’unità di elaborazione centrale (CPU) di un computer

Il cervello riceve le informazioni da occhi, orecchie, naso, pelle e altri organi sensoriali. Esso elabora le informazioni e genera pensieri e idee. Quindi, invia dei messaggi al corpo. Per esempio, comunica ai muscoli come muoversi in modo da consentire a un soggetto di camminare, parlare e fare le cose che desidera fare con il corpo. Il cervello controlla anche molto di ciò che il corpo fa senza che il soggetto debba pensarci. Per esempio, il cervello regola automaticamente la respirazione, la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa.

Il midollo spinale è un lungo fascio di nervi simile a uno spesso cavo elettrico.

Il midollo spinale parte dal cervello e scende lungo la schiena attraverso il centro cavo della colonna vertebrale. I nervi nel cervello inviano messaggi lungo il midollo spinale. Altri nervi nel midollo spinale, quindi, trasferiscono quei messaggi al corpo. Il midollo spinale trasporta inoltre messaggi dal corpo al cervello.

I nervi sono un po’ come dei cavi dei segnali.

Ogni nervo contiene fibre provenienti da molte cellule nervose. Le fibre sono unite insieme per avere più forza e proteggersi dalle lesioni.

Il sistema nervoso centrale comprende l’encefalo e il midollo spinale. I nervi esterni alla regione encefalica e al midollo spinale prendono il nome di sistema nervoso periferico.