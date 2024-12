Il midollo spinale può essere colpito da molti disturbi, tra cui:

Lesioni

Un tumore diffusosi alla colonna vertebrale che può premere sul midollo spinale e danneggiarlo

Perdita di cellule nervose del midollo spinale a causa di malattie come la sclerosi multipla o un blocco dell’afflusso ematico

Una volta che le cellule nervose del midollo spinale muoiono, non ricrescono più. Pertanto, le lesioni del midollo spinale sono generalmente permanenti.

Se il midollo spinale è danneggiato, i sintomi dipendono dalla zona in cui è presente la lesione. Ad esempio, se il midollo spinale è stato danneggiato a livello lombare, si può perdere il movimento e la sensibilità delle gambe, ma essere comunque in grado di usare le braccia. Ma se il midollo spinale è stato danneggiato a livello del collo, possono essere interessate sia le braccia che le gambe. Se il midollo spinale è stato danneggiato nella parte superiore del collo, si può non essere in grado di respirare. Si può perdere il controllo di vescica e intestino, nonché della funzione sessuale, indipendentemente dalla sede in cui il midollo spinale è danneggiato.