Il cervello è simile alla CPU di un computer

Il cervello riceve le informazioni da occhi, orecchie, naso, pelle e altri organi sensoriali. Esso elabora le informazioni, genera pensieri e idee e invia messaggi al resto del corpo. Per esempio, comunica ai muscoli come muoversi in modo da consentire a un soggetto di camminare, parlare e fare le cose che desidera fare con il corpo. Il cervello controlla anche molto di ciò che il corpo fa senza che il soggetto debba pensarci. Per esempio, il cervello regola automaticamente la respirazione, la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa.

Il cervello è necessario per poter muoversi, parlare, avere il senso del gusto e dell’odorato, sentire e vedere

Il cervello ha bisogno di una notevole quantità di sangue e ossigeno per poter funzionare. Circa il 20% del sangue pompato dal cuore va infatti al cervello

Se l’afflusso di sangue al cervello si arresta per più di 10 secondi, si sviene.

Struttura cerebrale