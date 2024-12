Come funzionano i nervi?

Nel cervello, nel midollo spinale e nei nodi appena esterni al midollo spinale sono presenti miliardi e miliardi di cellule nervose.

Ogni cellula nervosa ha un corpo microscopico:

il corpo della cellula nervosa è responsabile dell’elaborazione delle sostanze nutritive per mantenere la cellula in vita

Il corpo di tutte le cellule nervose presenta fibre in entrata e in uscita:

le fibre in entrata ricevono i segnali da altre cellule nervose o dai recettori degli organi sensoriali

le fibre in uscita inviano segnali ad altri nervi, muscoli o altri organi

In una cellula nervosa, i segnali viaggiano solo in un senso

Talvolta, le fibre nervose sono lunghe decine di centimetri. Una singola fibra nervosa, per esempio, può estendersi dal midollo spinale fino al dito del piede. Alcune fibre nervose collegate alla cute o agli organi sono dotate di recettori sensoriali. Per esempio, i recettori all’estremità delle fibre nervose nella cute rilevano gli oggetti caldi o appuntiti.

Poiché ogni singola fibra nervosa è molto piccola, le fibre sono unite assieme per avere più forza. Le fibre si dipartono dal midollo spinale e si suddividono come i rami di un albero per raggiungere tutte le diverse parti del corpo. I segnali vengono trasportati alle varie parti specifiche del corpo da nervi diversi.

Le cellule nervose inviano i segnali mediante delle sostanze chimiche.

Le variazioni chimiche avvengono progressivamente lungo la fibra nervosa

Tali variazioni sono rapide, ma decisamente non quanto l’elettricità

Quando le variazioni chimiche raggiungono l’estremità della fibra nervosa, rilasciano altre sostanze chimiche dette neurotrasmettitori

I neurotrasmettitori si spostano attraverso uno spazio microscopico in cui colpiscono i recettori chimici di un’altra cellula

I neurotrasmettitori innescano così delle variazioni chimiche nell’altra cellula

Se si tratta di una cellula nervosa, le variazioni chimiche continuano progressivamente lungo le fibre di quella cellula, continuando a trasmettere il segnale

Per aiutare i segnali chimici a viaggiare rapidamente, le fibre nervose sono avvolte in uno strato adiposo detto guaina mielinica. Se la guaina mielinica è danneggiata, i messaggi non vengono trasmessi oppure vengono trasmessi più lentamente lungo i nervi.