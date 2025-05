La maggior parte dei giovani atleti è sana e non sa di avere un problema cardiaco. Alcuni atleti presentano segnali d’allarme come svenimento o respiro affannoso. Gli atleti possono non realizzare che questi sono sintomi di un grave problema e possono non informare nessuno.

Tuttavia, il primo segno di solito è l’improvviso collasso del soggetto. Il cuore non batte e il soggetto non respira. Senza RCP (rianimazione cardiopolmonare), di solito il soggetto non sopravvive.