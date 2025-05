Quali sono le cause del colpo di calore?

Quali sono le cause del colpo di calore?

Un colpo di calore può essere dovuto a:

Lavoro o attività fisica pesanti quando fa caldo

Permanenza in un’automobile in cui la temperatura è molto alta

Permanenza in una stanza calda per qualche giorno

In condizioni di alte temperature esterne, sono sufficienti solo poche ore di lavoro o attività fisica per sviluppare un colpo di calore, soprattutto se il corpo non è abituato al calore.

I bambini che vengono lasciati in un’automobile chiusa (o che sono troppo piccoli per aprire la porta) posteggiata al sole possono manifestare un colpo di calore e morire in meno di un’ora. L’interno di un’automobile si riscalda molto rapidamente, soprattutto se la vettura è esposta al sole.

Un colpo di calore può verificarsi negli anziani che restano per qualche giorno in una stanza calda d’estate, anche se la stanza non sembra realmente calda, perché il loro corpo viene sottoposto a un graduale sovraccarico di calore.