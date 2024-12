Tumori delle paratiroidi

Gli adenomi paratiroidei sono tumori benigni che secernono una quantità eccessiva di PTH, con conseguente iperparatiroidismo. Oltre all’ipercalcemia, l’iperparatiroidismo causa:

Ipofosfatemia (bassi livelli di fosfato nel sangue)

Rilascio nel sangue del calcio e del fosfato immagazzinati nelle ossa (riassorbimento osseo), con conseguente osteoporosi

Gli adenomi paratiroidei in genere si presentano come tumori solitari isolati e sono più comuni fra le donne anziane. Tuttavia, adenomi paratiroidei multipli possono verificarsi nelle sindromi ereditarie in soggetti con neoplasia endocrina multipla (MEN). Le sindromi MEN sono rare patologie ereditarie caratterizzate dallo sviluppo di tumori benigni o maligni in ghiandole endocrine (quelle che rilasciano gli ormoni direttamente nel flusso sanguigno). In alternativa, le ghiandole endocrine possono semplicemente ingrossarsi senza formare tumori.

La maggior parte degli adenomi paratiroidei non causa sintomi e viene identificata quando gli esami del sangue eseguiti per altri motivi rivelano alti livelli di calcio. Se si manifestano sintomi, questi sono di solito dovuti a ipercalcemia o alla formazione di calcoli renali.

I medici diagnosticano un iperparatiroidismo in base ai livelli elevati di PTH nei soggetti con ipercalcemia. Se i medici rilevano livelli elevati di PTH sono necessari ulteriori esami, come:

La misurazione dei livelli di calcio

La misurazione dei livelli di fosforo

Esami di diagnostica per immagini (per valutare la densità ossea e determinare la presenza di calcoli renali)

I medici talvolta utilizzano vari esami di diagnostica per immagini, come la tomografia computerizzata (TC) ad alta risoluzione, con o senza biopsia, la risonanza magnetica per immagini (RMI), l’ecografia ad alta risoluzione o un’angiografia per identificare l’adenoma prima di un intervento chirurgico.

Il trattamento solitamente consiste nell’asportazione chirurgica della ghiandola parotidea malata. Per i soggetti con livelli di calcio solo leggermente elevati che non presentano sintomi né complicanze, i medici possono invece limitarsi a un monitoraggio regolare (la cosiddetta “sorveglianza attiva”).

Talvolta, i medici somministrano farmaci come cinacalcet o etelcalcetide per ridurre la secrezione di PTH.