Panoramica sulle reazioni allergiche

L’immunoterapia specifica, solitamente basata su vaccini antiallergici (iniezioni), può essere somministrata per desensibilizzare un soggetto all’allergene quando non è possibile evitare alcuni allergeni, soprattutto quelli presenti nell’aria, e i farmaci usati per trattare le reazioni allergiche risultano inefficaci.

Con l’immunoterapia specifica, è possibile prevenire o ridurre il numero e/o la gravità delle reazioni allergiche. Tuttavia, tale pratica non è sempre efficace. Alcuni soggetti e alcune allergie tendono a rispondere meglio di altri.

L’immunoterapia viene molto spesso utilizzata nelle allergie a:

Pollini

Acari della polvere

Muffe

Veleno di insetti dotati di pungiglione

In caso di allergia ad allergeni inevitabili, come il veleno di insetti, l’immunoterapia aiuta a prevenire le reazioni anafilattiche. Talvolta viene utilizzata per le allergie a polveri animali, ma con scarse probabilità di efficacia. È disponibile l’immunoterapia per l’allergia alle arachidi, mentre è in fase di studio l’immunoterapia per altre allergie alimentari.

Non si esegue l’immunoterapia quando l’allergene, come la penicillina e altri farmaci, può essere evitato. I soggetti che necessitano di un farmaco cui sono allergici possono tuttavia essere sottoposti ad immunoterapia, sotto stretto controllo medico, per desensibilizzarli.

Nell’immunoterapia, piccole quantità di allergene vengono iniettate sotto la cute o somministrate per via orale, a seconda dell’allergene specifico. La prima dose è talmente minima che anche un soggetto allergico non reagisce. Tuttavia, la dose minima inizia a far abituare il sistema immunitario della persona all’allergene. Quindi la dose viene gradualmente aumentata. Ogni aumento è talmente minimo che il sistema immunitario continua a non reagire. La dose viene aumentata fino a quando il soggetto non reagisce alla stessa quantità di allergene che causava i sintomi. Questa quantità costituisce la dose di mantenimento del paziente. L’aumento graduale è necessario perché l’esposizione a una dose eccessiva di allergene può provocare una reazione allergica. Si somministrano iniezioni una o due volte a settimana fino a raggiungere la dose di mantenimento. Successivamente, si eseguono iniezioni ogni 2-4 settimane. Tale tecnica risulta più efficace, nel caso in cui si continui la somministrazione di dosi di mantenimento per tutto l’anno, persino per le allergie stagionali.

Poiché le iniezioni di immunoterapia provocano talvolta reazioni allergiche pericolose, il soggetto deve restare in ambulatorio per almeno 30 minuti dopo l’iniezione. Se il soggetto sviluppa reazioni lievi all’immunoterapia (come starnuti, tosse, rossore, sensazione di formicolio, prurito, costrizione toracica, respiro sibilante e orticaria), può essere utile la somministrazione di un farmaco, di solito un antistaminico, come la difenidramina o la loratadina. Per reazioni più gravi, si somministra l’adrenalina (nota anche come epinefrina).

In alternativa, è possibile porre sotto la lingua (via sublinguale) dosi dell’allergene, che vengono mantenute in tale sede per qualche minuto e quindi ingerite. La dose può essere aumentata gradualmente, come nel caso delle iniezioni. La dose sublinguale può essere somministrata ogni giorno o fino a tre volte alla settimana. Gli estratti di pollini di graminacee o ambrosia o di acari della polvere, posizionati sotto la lingua, possono essere utilizzati per aiutare a prevenire la febbre da fieno (rinite allergica).

L’immunoterapia per l’allergia alle arachidi può essere somministrata anche per via orale (vedere Allergie alimentari, prevenzione). Il soggetto riceve le prime dosi dell’allergene nel corso di un solo giorno, durante la permanenza nell’ambulatorio medico o in clinica. Il soggetto prende poi l’allergene a casa. Ogni volta che la dose viene aumentata, la prima dose del dosaggio più alto viene somministrata sotto supervisione medica.

L’immunoterapia specifica può richiedere 3 anni per essere completata. I soggetti che sviluppano nuovamente delle allergie potrebbero aver bisogno di sottoporsi a un altro ciclo più lungo (a volte 5 anni o più) di immunoterapia.