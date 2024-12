Se un allergene non può essere evitato, l’immunoterapia di desensibilizzazione è un processo che cerca di insegnare al sistema immunitario a non reagire a quell’allergene. Al soggetto vengono somministrate dosi progressivamente maggiori dell’allergene. La prima dose è talmente minima che anche un soggetto allergico non reagisce. Tuttavia, la dose minima inizia a far abituare il sistema immunitario della persona all’allergene. Quindi la dose viene gradualmente aumentata. Ogni aumento è talmente minimo che il sistema immunitario continua a non reagire. La dose viene aumentata fino a quando il soggetto non reagisce alla stessa quantità di allergene che causava i sintomi.

L’immunoterapia per le allergie alimentari viene generalmente somministrata per via orale. È utilizzata più diffusamente per l’allergia alle arachidi nei soggetti di età compresa tra 4 e 17 anni, ma può essere estesa ad altri allergeni comuni.

Per l’allergia alle arachidi, ai soggetti viene somministrata una polvere di allergene di arachidi per via orale. Il primo giorno, vengono assunte 5 dosi aumentate gradualmente presso una struttura sanitaria. Il medico deve osservare il trattamento del primo giorno perché l’esposizione a una dose elevata dell’allergene troppo presto può causare una reazione allergica a volte pericolosa. In seguito, si assume una dose ogni giorno. La dose viene aumentata ogni 2 settimane fino al raggiungimento della dose di mantenimento. Questo processo di solito richiede circa 5 mesi. Ogni volta che la dose viene aumentata, la prima dose deve essere assunta in una struttura sanitaria. Alla fine la dose di mantenimento viene assunta per un tempo indefinito.

Per mantenere la desensibilizzazione, è necessario continuare ad assumere quotidianamente l’allergene di arachidi in polvere. Inoltre, occorre comunque seguire una dieta rigorosa priva di arachidi, ma la desensibilizzazione riduce il rischio di reazioni allergiche gravi (compresa l’anafilassi) qualora le arachidi vengano consumate inconsapevolmente.