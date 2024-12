Disturbi psicotici indotti da sostanze e da farmaci

Ambiente calmo

Spesso una benzodiazepina o un farmaco antipsicotico

Nella maggior parte delle psicosi indotte da sostanze, risultano efficaci l’interruzione della sostanza e l’assunzione di un farmaco antipsicotico o ansiolitico.

Per la psicosi dovuta a droghe quali l’LSD (dal tedesco LysergSäureDiethylamid, dietilamide dell’acido lisergico), può essere sufficiente tenere il paziente in osservazione in condizioni di quiete.

È importante che i pazienti trattati per un disturbo psicotico indotto da sostanze o farmaci vengano seguiti dal proprio medico, al fine di trattare qualsiasi disturbo da uso di sostanze e stabilire se i sintomi costituiscono uno stadio precoce della schizofrenia o di un disturbo correlato.