Il disturbo schizoaffettivo è caratterizzato dalla presenza di sintomi legati all’umore, quali la depressione o la mania, oltre ai sintomi della schizofrenia di tipo psicotico.

Il termine psicosi si riferisce a sintomi quali deliri, allucinazioni, disorganizzazione dell’ideazione e dell’eloquio, e comportamento motorio bizzarro e inappropriato (tra cui la catatonia), che indicano la perdita del contatto con la realtà. Il termine affettivo indica le emozioni e l’umore delle persone.

I medici prendono in considerazione il disturbo schizoaffettivo quando sono presenti sia i sintomi psicotici sia i sintomi umorali (come depressione o mania). I sintomi umorali, devono essere presenti per oltre la metà della durata totale della malattia e manifestarsi unitamente a due o più dei seguenti sintomi della schizofrenia:

Deliri

Allucinazioni

Eloquio disorganizzato

Comportamento gravemente disorganizzato

Sintomi negativi (mostrare poche o nessuna emozione, riduzione dell’eloquio, incapacità di provare piacere, mancanza d’interesse per il rapporto con altre persone)

Per distinguere un disturbo schizoaffettivo dalla schizofrenia e dai disturbi dell’umore, può essere necessario eseguire una valutazione a lungo termine dei sintomi e della natura del loro progressione.