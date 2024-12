In che modo i medici possono stabilire se ho l’anoressia?

I medici misureranno altezza e peso per stabilire se si pesa troppo poco in base all’altezza. Inoltre, chiederanno come ci si sente circa il proprio corpo e il proprio peso.

Se l’anoressia sembra probabile, i medici effettueranno un esame obiettivo. Richiederanno esami delle urine e del sangue per verificare la presenza di problemi dovuti all’anoressia. Inoltre, è possibile che venga eseguito un esame per verificare l’assottigliamento delle ossa e per rilevare alterazioni del ritmo cardiaco.