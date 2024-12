Se la borsite non è causata da un’infezione, il medico prescrive quanto segue:

Riposo

Uso di un tutore per bloccare l’articolazione

Impacchi di ghiaccio sull’area dolente

Assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) come ibuprofene o altri farmaci antidolorifici

Fisioterapia o esercizi per favorire il movimento articolare

A volte il medico drena il fluido nella borsa con un ago. Può iniettare nella borsa farmaci come corticosteroidi per diminuire l’infiammazione. Se la borsite non scompare o continua a ripresentarsi e a causare problemi, il medico può suggerire un intervento chirurgico per rimuovere la borsa.

Se una borsa è infetta, il medico:

Drena il liquido

Prescrive antibiotici

Il medico interviene sulla causa della borsite. È importante per evitare recidive.