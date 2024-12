Generalmente il medico sospetta la presenza di un’emorragia subaracnoidea in base ai sintomi. Per assicurarsi di aver ragione, effettuerà immediatamente degli esami per stabilire se nel cervello c’è un’emorragia in atto e dove:

TC (tomografia computerizzata) o RMI (risonanza magnetica per immagini)

Talvolta, angiografia per ottenere immagini dettagliate dei vasi sanguigni all’interno del cervello

Talvolta, una puntura lombare (i medici prelevano del liquido dalla spina dorsale mediante un ago lungo e sottile per verificare l’eventuale presenza di sangue)