Parasonnia

In seguito a questi episodi spaventosi le persone si siedono, gridano e si agitano in modo scomposto. Gli occhi sono spalancati e la frequenza cardiaca risulta accelerata. Le persone appaiono molto spaventate. Gli episodi di solito si verificano quando le persone sono parzialmente risvegliate o appena si svegliano dallo stadio più profondo di sonno non paradosso (NREM), di solito durante le prime ore notturne.

I terrori notturni sono diversi dagli incubi, possono portare a sonnambulismo

e sono più frequenti nei bambini. I bambini non devono essere svegliati perché ciò li spaventerebbe ulteriormente. Anche se sembrano molto angosciati, non ricordano nulla degli eventi o delle immagini mentali dopo il risveglio e non manifestano problemi psicologici come risultato di tali comportamenti. I genitori non devono angosciarsi troppo. Generalmente gli episodi si risolvono quando i bambini crescono.

Gli episodi negli adulti sono spesso associati a problemi psicologici o disturbo da uso di alcol.

Per i bambini è sufficiente essere rassicurati dai genitori. Se ne risentono la scuola o altre attività, può essere di aiuto un trattamento dei bambini più grandi con alcune benzodiazepine, come diazepam, clonazepam o alprazolam. Questi farmaci, usati per trattare l’ansia (farmaci ansiolitici) e indurre il sonno (sedativi) sono somministrati 90 minuti prima di coricarsi. Possono aiutare i bambini a dormire e rendono meno probabili i terrori notturni. Tuttavia, l’uso a lungo termine di benzodiazepine può portare a dipendenza da farmaci. Questi farmaci sono pertanto assunti solo per periodi relativamente brevi (circa 3-6 settimane).

Gli adulti possono migliorare con una psicoterapia o con un trattamento farmacologico.