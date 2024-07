Malattie da emoglobina C, S-C ed E

La malattia da emoglobina C si verifica soprattutto nei soggetti di origine africana o afroamericana. Una copia del gene che causa la malattia da emoglobina C è presente nel 2-3% dei soggetti di origine africana o afroamericana negli Stati Uniti. Una persona deve tuttavia ereditare due copie del gene anomalo per sviluppare la malattia.

In genere, non sono presenti molti sintomi. Il grado di gravità dell’anemia varia. Le persone che ne sono affette, soprattutto in età pediatrica, possono essere soggette a episodi di dolori addominali e articolari, presentano ingrossamento della milza, lieve ittero, ma non manifestano crisi gravi, come nel caso dell’anemia falciforme.

I calcoli biliari sono una complicanza comune della emoglobinopatia C.