Panoramica sulle malattie piastriniche

Le piastrine (note anche come trombociti), prodotte nel midollo osseo, sono frammenti di cellule che circolano nel torrente ematico e favoriscono la coagulazione del sangue. La trombopoietina, prodotta principalmente nel fegato, stimola il midollo osseo a produrre cellule di grandi dimensioni (megacariociti) che a loro volta producono piastrine a partire dal materiale contenuto nel loro corpo cellulare (citoplasma). Le piastrine che non vengono impiegate nella formazione di coaguli restano in circolo per 7-10 giorni, quindi vengono distrutte. Un terzo circa viene conservato nella milza.

La conta piastrinica (il numero di piastrine circolanti nel torrente ematico) di solito è pari a circa 140.000-440.000 piastrine per microlitro (da 140 a 440 × 109 per litro). La conta piastrinica può variare a seconda del ciclo mestruale. Può diminuire verso la fine della gravidanza (trombocitopenia gestazionale) e aumentare in risposta a uno stato infiammatorio (trombocitosi secondaria o reattiva). Nessuna di tali condizioni è grave e la maggior parte dei soggetti colpiti non ha conseguenze.

Le malattie piastriniche comprendono

Un aumento anomalo delle piastrine (trombocitemia essenziale e trombocitosi reattiva)

Una diminuzione delle piastrine (trombocitopenia)

Disfunzione piastrinica

Tutte queste malattie possono causare problemi di coagulazione.

Nella trombocitemia essenziale le cellule del midollo osseo che producono le piastrine crescono eccessivamente, producendo troppe piastrine, anche se non vengono identificati altri disturbi. Sorprendentemente, l’aumento del numero delle piastrine spesso causa un eccessivo sanguinamento, piuttosto che un’eccessiva coagulazione. I medici a volte somministrano aspirina per ridurre il rischio di coagulazione anomala ai pazienti con vasculopatie o a maggior rischio di attacco cardiaco. Talvolta possono essere necessari anche farmaci per ridurre la conta piastrinica.

Nella trombocitosi reattiva, un’altra patologia stimola il midollo osseo a produrre un numero eccessivo di piastrine (le piastrine vengono prodotte in reazione all’altro disturbo). Tali malattie includono infezioni, infiammazione cronica (come quella che si verifica nell’artrite reumatoide e nella malattia infiammatoria intestinale), carenza di ferro e alcuni tipi di tumore. L’incremento del numero di piastrine in genere non causa alcun aumento del rischio di coagulazione o sanguinamento. Non è necessario un trattamento specifico per l’elevato numero di piastrine, tuttavia potrebbe essere necessario trattare la condizione di base.

Nella trombocitopenia, esistono numerosi fattori che causano la diminuzione del numero di piastrine. Tali cause si suddividono solitamente in quelle che comportano una riduzione della produzione piastrinica e quelle che provocano la distruzione o perdita di piastrine.

Nella disfunzione piastrinica, le piastrine sono in numero normale, ma non funzionano correttamente.

Sintomi delle alterazioni piastriniche Il sanguinamento cutaneo può essere il primo segno di una bassa conta piastrinica e una disfunzione piastrinica. Spesso sulla cute delle gambe compaiono numerosi minuscoli puntini rossi (petecchie), e traumi di lieve entità (comprese punture d’ago) possono provocare lividi (ecchimosi o porpora) nero-bluastri. Le gengive possono sanguinare e può comparire sangue nelle feci o nelle urine. Le mestruazioni o gli episodi di epistassi possono essere molto abbondanti. Minore è la conta piastrinica, più gravi sono i sintomi. I soggetti con conta piastrinica molto bassa possono perdere grandi quantità di sangue nel tratto digerente oppure sviluppare emorragie cerebrali potenzialmente letali anche senza traumi. Una volta iniziato, può essere difficile arrestare il sanguinamento. Sanguinamento cutaneo Ecchimosi (lividi) Le ecchimosi sono ampi lividi violacei che qui si notano sulla gamba. DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Petecchie (cute) Le petecchie sono piccoli puntini rossi, violacei o marroni sulla cute, come nell’immagine. Su concessione dell’editore. Da Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Pubblicato da JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004. Petecchie (bocca) Le petecchie sono piccoli punti rossi nella bocca come nell’immagine. DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Ecchimosi (lividi) Le ecchimosi sono ampi lividi violacei che qui si notano sulla gamba. DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Petecchie (cute) Le petecchie sono piccoli puntini rossi, violacei o marroni sulla cute, come nell’immagine. Su concessione dell’editore. Da Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Pubblicato da JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004. Petecchie (bocca) Le petecchie sono piccoli punti rossi nella bocca come nell’immagine. DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY I soggetti con una conta piastrinica elevata possono presentare gli stessi segni di emorragia dei pazienti con piastrine insufficienti, perché un numero molto elevato di piastrine può assorbire una quantità tale di un importante fattore della coagulazione (una proteina presente nel sangue che interviene assieme alle piastrine nella coagulazione del sangue) da causare sanguinamento. Alcuni soggetti, tuttavia, presentano i sintomi causati da una coagulazione anomala. Ad esempio, i pazienti possono avere una gamba gonfia a causa della presenza di un trombo in una vena della gamba oppure presentare intorpidimento e debolezza a causa di un trombo nel cervello che provoca un ictus.