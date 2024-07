Le lesioni del viso di solito si verificano in combinazione con altre. Ad esempio, un danno a occhi e naso o bocca e guance possono essere conseguenza di una stessa lesione.

Di solito la frattura della mandibola provoca dolore e gonfiore, modifica l’allineamento dei denti e impedisce di aprire completamente la bocca.

Le fratture della parte centrale del viso possono provocare gonfiore, visione doppia, intorpidimento del viso, occhi infossati, alterazioni dell’allineamento dei denti e/o impossibilità di aprire completamente la bocca.

Di solito le fratture mandibolari e facciali vengono individuate durante un esame obiettivo, ma in genere si procede a una radiografia o una tomografia computerizzata.

La frattura della mandibola viene trattata con il riposo, l’intervento chirurgico o il bloccaggio fino alla completa guarigione dell’osso.

Una frattura della parte centrale del viso (massiccio facciale) può essere trattata chirurgicamente, anche se di solito si ricorre all’intervento solo se insorgono problemi diversi dal dolore e dal gonfiore, come deformità del volto.

Con “frattura mandibolare” si fa riferimento alla rottura della mascella inferiore (mandibola), mentre le fratture della mascella superiore talvolta vengono chiamate “fratture della mascella”, ma di solito sono considerate fratture del viso (frattura maxillofacciale).

Il più delle volte la mandibola si rompe a causa di un trauma da impatto, come un pugno o un colpo con una mazza da baseball o un altro oggetto.

Le fratture della mascella possono verificarsi quando la parte frontale del viso sbatte contro un oggetto immobile, come nella caduta da una certa altezza o in un incidente d’auto. Alcune sono causate dal colpo di un oggetto contundente, come un pugno o un’arma. In alcune fratture mandibolari o mascellari si rompe solo l’alveolo di un dente.

Fratture del massiccio facciale

Sintomi delle fratture mandibolari e del massiccio facciale La frattura della mandibola di solito causa dolore e gonfiore della zona interessata, oltre alla sensazione di non allineamento dei denti. Spesso, si manifesta una riduzione dell’apertura della bocca nonché uno spostamento laterale durante l’apertura o la chiusura. Le fratture della mascella di solito causano gonfiore e deformità del viso. Il gonfiore di rado diventa abbastanza grave da ostruire le vie aeree e interferire con la respirazione. Tuttavia, qualsiasi trauma di intensità sufficiente a fratturare la mascella può danneggiare anche la colonna cervicale (vedere pagina Disturbi cerebrali, del midollo spinale e dei nervi/Disturbi del midollo spinale/Lesioni...) o causare una lesione cerebrale. Altri sintomi dipendono dalla sede della frattura. Le fratture delle ossa del pavimento dell’orbita possono provocare visione doppia (per la prossimità dell’inserzione dei muscoli dell’occhio), intorpidimento della pelle sotto l’occhio (a causa di lesioni alle terminazioni nervose) o infossamento dell’occhio. Le fratture dello zigomo (arcata zigomatica) possono provocare incapacità di aprire completamente la bocca, una variazione dell’allineamento dentale e un’irregolarità dell’osso dello zigomo, palpabile passandovi sopra un dito. Altre fratture mascellari che si estendono fino alla mandibola possono provocare incapacità di aprire completamente la bocca e una variazione dell’allineamento dentale. Le fratture che si estendono a un dente o al suo alveolo creano un’apertura nella bocca, che può consentire ai batteri orali di infettare la mandibola o la mascella.

Diagnosi delle fratture mandibolari e del massiccio facciale Radiografie e/o tomografia computerizzata

Visita oculistica L’esame obiettivo generalmente consente al medico di stabilire se una mascella sia rotta, mentre per la diagnosi delle fratture della mandibola o del solo alveolo dentale si procede con le radiografie. Per la diagnosi delle fratture della mascella si esegue la tomografia computerizzata (TC). Spesso le radiografie del collo servono per escludere il danno alla colonna vertebrale. Se si notano sintomi di lesione cerebrale, si procede con la TC del cervello. In caso di problemi della vista o di una lesione vicina all’occhio, si esegue una visita oculistica.