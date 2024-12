Ecografia o TC

A volte gli aneurismi asintomatici vengono scoperti quando viene eseguita una radiografia o un altro esame di diagnostica per immagini per un altro motivo. Tuttavia, la maggior parte degli aneurismi della branca aortica non viene diagnosticata se non quando si rompono.

In genere, per rilevare o confermare gli aneurismi della branca aortica viene eseguita un’ecografia o una TC. Quando un soggetto presenta sintomi che potrebbero essere causati da un aneurisma, si può eseguire anche un’angiografia.