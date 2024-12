Informazioni sulla malattia

Quando un disturbo viene diagnosticato per la prima volta, il medico o un altro operatore sanitario fornisce spesso al paziente un documento in cui sono riassunte tutte le informazioni più importanti. (Vedere anche Introduzione a Come ottenere il meglio dall’assistenza sanitaria).

Per ulteriori informazioni, sono disponibili numerose altre fonti. Negli Stati Uniti, la gente in genere si affida a Internet, sia per la ricerca di un termine in un motore di ricerca (come Google) sia rivolgendosi ai suoi contatti sui social media. Tuttavia, sebbene Internet offra un grosso volume di informazioni, l’accuratezza di tali informazioni varia ampiamente. Può essere difficile giudicare la credibilità delle fonti online. Altri modi per trovare informazioni consistono nel rivolgersi direttamente a medici, infermieri o altri operatori oppure chiedere loro di segnalare fonti attendibili. Alcune biblioteche locali, universitarie o dell’ospedale hanno risorse utili, con un bibliotecario di riferimento.

In linea generale, le fonti mediche statali sono autorevoli e attendibili. Su Internet, altre fonti attendibili che offrono notevoli quantità di informazioni utili e accurate al pubblico comprendono (per gli Stati Uniti):

National Institutes of Health (NIH)

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Questi siti offrono inoltre collegamenti ad altri siti utili e attendibili. Alcuni sistemi sanitari principali e regionali offrono inoltre risorse online affidabili su malattie e trattamenti rivolte a pazienti e medici. Inoltre, il paziente potrà trovare informazioni sulla specifica malattia in numerosi siti dedicati a patologie specifiche e diretti al paziente (come la National Multiple Sclerosis Society o la Alzeheimer’s Association). Al contrario, i siti di vendita di prodotti o servizi specifici possono offrire informazioni meno attendibili, che potrebbero essere parziali o imprecise.

I gruppi di supporto possono offrire informazioni utili e sostegno psicologico. Questa categoria di gruppi può essere contattata attraverso giornali locali, ospedali, ambulatori o altri operatori sanitari e Internet. Nella maggior parte delle città statunitensi esistono gruppi di supporto, a volte dedicati a patologie specifiche. Ad esempio, (negli Stati Uniti) il Gilda’s Club, che ha sede in numerose città, offre supporto alle persone che convivono con il cancro. Altre persone che hanno lo stesso disturbo o che si prendono cura di un paziente affetto dalla stessa patologia possono dare molti suggerimenti pratici e utili per la vita quotidiana, ad esempio, su dove trovare apparecchi specializzati, su quali apparecchi funzionano meglio e su come interagire con o curare una persona malata.

Un’altra risorsa sono le chat room in Internet, che consentono alle persone di comunicare su malattie specifiche e di condividere possibili risorse. In particolare su questi siti, tuttavia, è opportuno non dare per scontata la validità scientifica delle informazioni. L’esperienza di una persona con una malattia o i suoi suggerimenti in merito potrebbero non essere appropriati per un’altra persona con lo stesso disturbo.