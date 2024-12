Decisioni terapeutiche

In passato, spesso i medici prendevano decisioni per i propri pazienti senza consultarli e senza spiegare i rischi e i benefici di tutti i trattamenti disponibili. Questo approccio è diventato generalmente inaccettabile.

Poiché l’obiettivo del trattamento medico è migliorare gli esiti, definiti in base agli obiettivi e ai valori specifici del soggetto (vedere Definizione degli obiettivi), ora gli operatori sanitari tentano di condividere il processo decisionale con i pazienti. Lo scambio di informazioni avviene in due modi:

I medici forniscono ai pazienti le informazioni sui trattamenti disponibili e sui relativi rischi e benefici.

I pazienti comunicano al medico informazioni personali sul proprio stile di vita, le proprie preferenze e i propri valori.

Il medico e il paziente valutano insieme le varie opzioni e stabiliscono il miglior piano terapeutico da adottare. Il processo decisionale congiunto non significa che il medico scarica l’intera responsabilità sul paziente per scegliere tra le varie opzioni terapeutiche, spesso complicate. Il medico fa comunque delle raccomandazioni sulla base degli standard di cura e sulle migliori evidenze mediche disponibili, ma lo fa spiegando il ragionamento alla base di tali raccomandazioni e come esse potrebbero soddisfare gli obiettivi e le necessità del paziente. Nel processo decisionale congiunto, il medico aiuta il paziente a comprendere il processo decisionale, senza obbligarlo a scelte precise e senza abbandonarlo a se stesso.

In alcuni casi, i soggetti devono collaborare con il medico per prendere decisioni che tengano in considerazione la qualità della vita. Una terapia antitumorale aggressiva può prolungare la vita, ma avere gravi effetti negativi che riducono notevolmente la qualità della vita. La preferenza del soggetto per la qualità della vita rispetto alla durata di vita e la tolleranza del rischio e dell’incertezza aiutano a stabilire gli obiettivi sanitari e a determinare quali interventi clinici effettuare. I problemi relativi alla qualità della vita possono essere particolarmente importanti per gli anziani (vedere Obiettivi terapeutici negli anziani).

A volte, le persone non sono in grado di prendere una decisione autonoma in quando affette da patologie, come la demenza, che influiscono sulla loro capacità di comprendere le informazioni. A volte, sono affette da patologie gravi, come il delirio o il coma, che influiscono sul livello di coscienza. In questi casi, il medico si rivolge al parente più stretto oppure a un rappresentante legale in materia sanitaria per prendere una decisione terapeutica.