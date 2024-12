Panoramica sulla medicina del lavoro e ambientale

Se l’infortunio o la malattia sono correlati al lavoro, il medico specialista in medicina del lavoro e ambientale esamina le condizioni che hanno portato all’infortunio o alla malattia. Inoltre, valuta la sicurezza e l’ergonomia sul posto di lavoro. Quindi, può consigliare come prevenire infortuni o malattie in futuro.

Il medico verifica la presenza di uno o più dei seguenti tipi di pericoli:

Contaminanti atmosferici (come polveri e fumi)

Pericoli di natura chimica (come amianto, emissioni di motori diesel o a benzina, formaldeide e piombo)

Pericoli di natura biologica (come batteri o virus)

Pericoli di natura fisica (come radiazioni, temperature estreme, rumore e vibrazioni)

Pericoli di natura ergonomica (come movimenti per sollevare e raggiungere oggetti e movimenti ripetitivi)

Il medico quindi parla con il datore di lavoro di come ridurre i potenziali rischi per i lavoratori. Il modo più efficace per ridurre il rischio è rimuovere completamente il pericolo dal luogo di lavoro. Se ciò non è possibile, l’elemento che genera il rischio potrebbe essere sostituito con uno meno pericoloso. Ad esempio, potrebbe essere adottato un macchinario più recente con misure di sicurezza aggiuntive. Altre strategie meno efficaci sono l’isolamento di un processo o un macchinario dal lavoratore e la modifica del modo in cui il lavoratore interagisce con il pericolo attraverso il miglioramento della formazione e delle procedure o la limitazione del tempo totale di esposizione del lavoratore al pericolo. L’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) è il metodo meno efficace per ridurre il rischio, in parte perché richiede che i DPI siano aderenti o ermeticamente isolanti e che i lavoratori li usino in maniera costante.