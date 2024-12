Riposo

Analgesici

Fisioterapia

Per le tendiniti, iniezioni di corticosteroidi o acido ialuronico

Per le borsiti, drenaggio

Per la compressione di un nervo, una stecca o un tutore ed eventualmente iniezioni di corticosteroidi o intervento chirurgico

Il trattamento delle lesioni da movimenti ripetitivi correlate al lavoro comprende il riposo dell’area interessata. Se i lavoratori non possono svolgere le loro normali attività lavorative senza compiere il movimento ripetitivo che ha causato la lesione, potrebbe essere necessario assegnarli a una mansione provvisoria (talvolta indicata come incarico leggero o modificato). A seconda del tipo e della gravità della lesione, la mansione provvisoria può durare da settimane a mesi. Se le attività lavorative che comportano il movimento ripetitivo vengono riprese troppo presto, la lesione può ricomparire. In tal caso, il lavoratore deve tornare alla mansione provvisoria, aumentando così il tempo totale trascorso in questo regime di lavoro. I lavoratori devono evitare le attività esterne al lavoro che peggiorano la lesione.

Vengono utilizzati antidolorifici (analgesici) e antinfiammatori secondo necessità. I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) sono generalmente efficaci per alleviare a breve termine il dolore causato dalle lesioni da movimenti ripetitivi e accelerano la risoluzione di tendiniti e borsiti.

La fisioterapia può offrire benefici ai lavoratori affetti da lesioni da movimenti ripetitivi e può accelerare il recupero aiutando i lavoratori a riacquisire la funzionalità compromessa.

Per le tendiniti, l’iniezione di un corticosteroide in prossimità del tendine interessato, sebbene possa alleviare il dolore a breve termine, di solito non è raccomandata perché non sembra essere utile a lungo termine e potrebbe causare danni.

Per le borsiti, talvolta si esegue il drenaggio del liquido in eccesso nella borsa interessata, con o senza iniezioni di corticosteroidi. Il drenaggio allevia il dolore e può accelerare il recupero. Dopo il drenaggio, una medicazione (come un bendaggio elastico) che eserciti pressione sulla borsa può aiutare a evitare il riaccumulo di liquido.

Per la compressione di un nervo, l’uso di una stecca o di un tutore può alleviare i sintomi. Se i sintomi sono gravi o persistenti, i lavoratori vengono inviati da un chirurgo ortopedico per iniezioni di corticosteroidi e in alcuni casi un intervento chirurgico.

La maggior parte delle lesioni da movimenti ripetitivi correlate al lavoro si risolve con il riposo nell’arco di qualche settimana. Tuttavia, la compressione di un nervo può causare dolore cronico.