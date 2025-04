कंप्यूटेड टोमोग्राफ़ी (CT)

What Are the Radiation Risks from CT?: यह फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) का रिसोर्स, स्क्रीनिंग और निदान के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग-अलग तरह के इमेजिंग परीक्षणों और उन सभी के जोखिमों और लाभों के बारे में बताता है।