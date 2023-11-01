Mustafa A. Mafraji, MD
शिक्षा
- Residency: Radiology, Hamad Medical Corporation. Doha, Qatar.
- Fellowship: Neuroradiology, Rush University Medical Center. Chicago, IL, USA
- Fellowship: Advanced Neuroradiology, Rush University Medical Center. Chicago, IL, USA
- Fellowship: Body and MSK Radiology, Rush University Medical Center. Chicago, IL, USA
- Medical school: Jordan University of Science and Technology Faculty of Medicine, Irbid, Jordan
प्रमाणपत्र
- American Board of Radiology – Diagnostic Radiology
- American Board of Radiology – Neuroradiology
मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री