क्लोस्ट्रिडायोइड्स (पूर्व में क्लोस्ट्रीडियम) डिफ़िसाइल–प्रेरित कोलाइटिस

C. डिफ़

C. डिफ़ कोलाइटिस होने की वजहें

C. डिफ़िसाइल-प्रेरित कोलाइटिस में, बैक्टीरिया टॉक्सिन का उत्पादन करते हैं जो कोलोन (कोलाइटिस) की सूजन का कारण बनते हैं, आमतौर पर संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स के बाद। कई एंटीबायोटिक्स आंत में रहने वाले बैक्टीरिया के प्रकार और मात्रा के बीच संतुलन को बदलते हैं। इस प्रकार, कुछ रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया, जैसे कि C. डिफ़िसाइल, आमतौर पर आंत में रहने वाले हानिरहित बैक्टीरिया को ओवरग्रो और प्रतिस्थापित कर सकते हैं। कोलाइटिस का सबसे आम कारण C. डिफ़िसाइल है जो एंटीबायोटिक्स को लेने के बाद विकसित होता है।

जब C. डिफ़िसाइल बैक्टीरिया ओवरग्रो होते हैं, तो वे टॉक्सिन छोड़ते हैं जो बड़ी आंत में दस्त, कोलाइटिस और असामान्य झिल्ली (स्यूडोमेम्ब्रेन) के बनने का कारण बनते हैं।

कुछ हॉस्पिटल के प्रकोपों में C. डिफ़िसाइल के एक घातक स्ट्रेन की पहचान की गई है। यह स्ट्रेन काफ़ी अधिक टॉक्सिन पैदा करता है, रिलैप्स की अधिक संभावना के साथ अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनता है, संचारित करना आसान है और एंटीबायोटिक इलाज की भी प्रतिक्रिया नहीं देता है।

लगभग कोई भी एंटीबायोटिक इस विकार का कारण बन सकता है, लेकिन क्लिंडामाइसिन, पेनिसिलिन (जैसे एम्पीसिलीन और एमोक्सीसिलिन), सैफ़ेलोस्पोरिन (जैसे सेफ़ट्रिआक्सोन), और फ़्लोरोक्विनोलोन (जैसे लीवोफ़्लोक्सेसिन और सिप्रोफ़्लोक्सासिन) का सबसे अधिक नाम आता है। C. डिफ़िसाइल-प्रेरित कोलाइटिस बहुत संक्षिप्त एंटीबायोटिक कोर्स के बाद भी हो सकता है। C. डिफ़िसाइल-प्रेरित कोलाइटिस कुछ कैंसर कीमोथेरेपी दवाओं के उपयोग करने के बाद भी हो सकता है।

C. डिफ़िसाइल संक्रमण सबसे आम होता है, जब एंटीबायोटिक मुंह से लिया जाता है, लेकिन यह तब भी होता है, जब एंटीबायोटिक्स को मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जाता है या नस (इंट्रावीनस तरीके से) द्वारा दिया जाता है।

C. डिफ़िसाइल-प्रेरित कोलाइटिस के विकास का जोखिम और यह जोखिम कि यह गंभीर होगा, उम्र के साथ बढ़ता है। अन्य जोखिम कारकों में ये शामिल हैं

एक या एक से ज़्यादा गंभीर विकार होना

हॉस्पिटल में एक लंबे समय के लिए रहना

नर्सिंग होम में रह रहे हों

गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी करवाना

कोई विकार होना या गैस्ट्रिक एसिडिटी कम करने वाली दवाई लेना

गैस्ट्रिक एसिडिटी कम करने वाली दवाइयों में प्रोटोन पंप इन्हिबिटर और हिस्टामाइन-2 (H2) ब्लॉकर्स शामिल हैं, जिनका उपयोग गैस्ट्रोइसोफ़ेजियल रिफ्लक्स और पेप्टिक अल्सर रोग के इलाज में किया जाता है।

कभी-कभी बैक्टीरिया का स्रोत व्यक्ति का अपना आंत्र पथ होता है। C. डिफ़िसाइल आमतौर पर नवजात शिशुओं, स्वस्थ वयस्कों और वयस्कों की आंतों में मौजूद होता है जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। इन लोगों में, C. डिफ़िसाइल आमतौर पर बीमारी का कारण नहीं बनता है जब तक कि वे अतिवृद्धि न करें। हालांकि, ये लोग जोखिम वाले लोगों में क्लोस्ट्रीडिया फैला सकते हैं। व्यक्ति-से-व्यक्ति प्रसार को सावधानीपूर्वक हाथ धोने से रोका जा सकता है।

लोग पालतू जानवरों या पर्यावरण से भी बैक्टीरिया प्राप्त कर सकते हैं।

बहुत कम मामलों में C. डिफ़िसाइल संक्रमण के कारण होने वाला कोलाइटिस होता है, जब तक कि लोगों ने हाल ही में एंटीबायोटिक्स का उपयोग नहीं किया हो। हालांकि, शारीरिक रूप से तनावपूर्ण घटनाएं, जैसे कि सर्जरी (आमतौर पर पेट या आंत की), आंत में बैक्टीरिया के प्रकार और मात्रा के बीच एक ही तरह के असंतुलन का कारण बन सकता है या आंत के आंतरिक रक्षा तंत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, जिसके बदले में, C. डिफ़िसाइल संक्रमण और कोलाइटिस को विकसित होता है।