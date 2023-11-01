Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP
विशेषताएं और विशेषज्ञता
- Pathology
संबद्धता
- Director of Pathology and Laboratory Services
- Wellington Regional Medical Center
शिक्षा
- Medical School: University of Valladolid Faculty of Medicine, Valladolid, Spain
- Residency: Anatomic and Clinical Pathology, Mount Sinai Medical Center of Florida, Miami Beach, FL
- Residency: Immunopathology, Jackson Memorial Hospital/Jackson Health, Miami, FL
प्रमाणपत्र
- American Board of Pathology – Anatomic Pathology and Clinical Pathology
पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें
- Fellow, American College of Physicians