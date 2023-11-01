मुख्य सामग्री पर जाएं
MSDMSD मैन्युअलउपभोक्ता संस्करण
Search icon

Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP

विशेषताएं और विशेषज्ञता

  • Pathology

संबद्धता

शिक्षा

  • Medical School: University of Valladolid Faculty of Medicine, Valladolid, Spain
  • Residency: Anatomic and Clinical Pathology, Mount Sinai Medical Center of Florida, Miami Beach, FL
  • Residency: Immunopathology, Jackson Memorial Hospital/Jackson Health, Miami, FL

प्रमाणपत्र

  • American Board of Pathology – Anatomic Pathology and Clinical Pathology

पुरस्कार, उपलब्धियां और प्रकाशन का चयन करें

  • Fellow, American College of Physicians

मैन्युअल चैप्टर और कमेंट्री