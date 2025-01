Les symptômes de la dépression apparaissent en général progressivement sur plusieurs jours ou plusieurs semaines et sont très variables. Par exemple, une personne qui devient dépressive peut paraître apathique et triste ou irritable et anxieuse.

De nombreuses personnes dépressives ne ressentent pas les émotions, telles que la douleur, la joie et le plaisir, de façon normale. Le monde semble être devenu sans couleur et sans vie. Elles perdent l’intérêt et le plaisir à effectuer des activités précédemment appréciées

Les personnes dépressives peuvent se sentir préoccupées par des sentiments intenses de culpabilité et d’auto-dénigrement et peuvent ne pas être capables de se concentrer. Elles peuvent éprouver des sentiments de désespoir, de solitude et d’inutilité. Elles sont souvent indécises et en retrait, se sentent impuissantes et sans espoir et pensent à la mort et au suicide.

La plupart des personnes souffrant de dépression ont du mal à s’endormir et se réveillent plusieurs fois, notamment très tôt le matin. Certaines personnes dépressives dorment plus que d’habitude.

Un faible appétit et une perte de poids peuvent induire une émaciation et, chez les femmes, les règles peuvent même s’arrêter. Cependant, de gros excès alimentaires et une prise de poids sont fréquents dans les dépressions légères.

Certaines personnes souffrant de dépression négligent leur hygiène personnelle, voire leurs enfants, leurs proches, ou leurs animaux domestiques. Elles peuvent se plaindre d’une maladie physique, accompagnée de douleurs variées.

Trouble dépressif majeur Les personnes souffrant d’un trouble dépressif majeur sont déprimées la plupart des jours pendant au moins 2 semaines. Elles peuvent sembler misérables. Leurs yeux peuvent être larmoyants, elles froncent les sourcils et les commissures de leurs lèvres sont tournées vers le bas. Elles peuvent paraître effondrées et éviter tout contact visuel. Elles se déplacent parfois à peine, ne montrant que peu d’expression sur leur visage, et parlent d’un ton monocorde. Le saviez-vous ?

Trouble dépressif persistant La personne atteinte du trouble dépressif persistant se sent déprimée la plupart du temps pendant 2 ans ou plus. Les symptômes apparaissent progressivement, souvent au cours de l’adolescence, et ils peuvent durer des années voire des décennies. Le nombre de symptômes présents simultanément à un moment donné varie ; parfois les symptômes sont moins graves que ceux de la dépression majeure. Une personne souffrant de ce trouble peut être sombre, pessimiste, sceptique, sans humour ou incapable de s’amuser. Certaines sont passives, manquent d’énergie et restent en retrait. Certaines se plaignent constamment et sont promptes à critiquer les autres et à se faire des reproches. Elles peuvent être tourmentées par l’inadéquation, l’échec et les événements négatifs, parfois au point de jouir de façon morbide de leurs propres échecs.

Trouble dysphorique prémenstruel Des symptômes graves apparaissent avant la plupart des règles et disparaissent une fois qu’elles sont terminées. Les symptômes sont à l’origine d’une souffrance considérable et/ou perturbent grandement le fonctionnement de la personne. Bien que les symptômes soient similaires à ceux du syndrome prémenstruel, ils sont plus graves, provoquant une grande souffrance et perturbant le fonctionnement de la personne au travail et dans ses relations sociales. Le trouble dysphorique prémenstruel peut se manifester pour la première fois à tout moment après les premières règles. Il peut s’aggraver lorsque les femmes approchent le moment de la ménopause, et prend fin après la ménopause. Il affecte près de 3 à 8 % des femmes réglées. Les femmes atteintes de trouble dysphorique prémenstruel ont des sautes d’humeur, deviennent soudain tristes et larmoyantes. Elles sont facilement irritables et colériques. Elles se sentent très déprimées, désespérées, anxieuses, et stressées. Elles peuvent se sentir dépassées ou n’ayant aucun contrôle. Comme dans le cas des autres types de dépression, les femmes atteintes de ce trouble peuvent perdre tout intérêt pour les activités de la vie quotidienne, avoir des difficultés à se concentrer, et se sentir fatiguées et sans énergie. Elles mangent parfois trop et ont des envies compulsives de certains aliments. Elles peuvent dormir trop ou trop peu.

Trouble de deuil prolongé Le deuil prolongé est une tristesse persistante après la perte d’un être cher. Il diffère de la dépression en cela que la tristesse est lié spécifiquement à la perte alors que la dépression est associée à des sentiments plus généraux de tristesse et d’échec. On envisage un deuil prolongé quand la peine (comme le montre la persistance d’une nostalgie ou d’un manque et/ou d’une obsession pour la personne décédée) est de longue durée (au moins 12 mois), est ressentie la plupart du temps et est plus profonde que ce qui est jugé typique dans la culture de la personne. Il doit également être accompagné d’au moins 3 des éléments suivants pendant au moins 1 mois à un degré qui provoque une souffrance ou un handicap : Sensation de confusion identitaire (par exemple, sentiment qu’une partie de soi est morte)

Incrédulité au sujet de la mort

Évitement des rappels de la perte

Douleur émotionnelle intense (par exemple, douleur liée au décès)

Difficultés à participer à la vie quotidienne

Sensation de torpeur

Sentiment d’insignifiance

Solitude intense

Suicide Les idées de mort figurent parmi les symptômes les plus graves de la dépression. Nombre de personnes souffrant de dépression souhaitent mourir ou pensent être tellement sans valeur qu’elles doivent mourir. Parmi les personnes déprimées non traitées, 15 % mettent fin à leurs jours en se suicidant. Une menace de suicide constitue un cas d’urgence. Lorsqu’une personne menace de se suicider, un médecin peut la faire hospitaliser pour qu’elle soit surveillée jusqu’à ce que le traitement réduise le risque de suicide. Le risque est particulièrement élevé dans les situations suivantes : Lorsque la dépression n’est pas traitée ou ne l’est pas de façon adéquate

Au début d’un traitement (alors que la personne devient plus active mentalement et physiquement mais que son humeur est toujours noire)

Lorsqu’une personne vit un anniversaire important

Lorsqu’une personne alterne entre dépression et manie (trouble bipolaire)

Lorsqu’une personne se sent très anxieuse

Lorsqu’une personne boit de l’alcool ou prend des drogues

Au cours des semaines voire des mois qui suivent la tentative de suicide, en particulier si la personne a utilisé une méthode violente

Usage de substances Une personne dépressive est plus susceptible de consommer de l’alcool ou d’autres drogues pour tenter de mieux dormir ou de se sentir moins anxieuse. Néanmoins, la dépression conduit moins souvent à un trouble lié à la consommation d’alcool ou à d’autres troubles liés à la consommation de drogues qu’on le pensait auparavant. Les personnes sont également plus susceptibles de fumer beaucoup et de négliger leur santé. Ainsi, le risque de développer ou d’aggraver d’autres troubles, tels qu’une bronchopneumopathie chronique obstructive, est accru.