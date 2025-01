Comportement suicidaire

Le risque de tentative de suicide est supérieur durant le mois qui précède l’instauration d’un traitement antidépresseur et le risque de décès par suicide n’est pas supérieur après le démarrage des antidépresseurs. Les antidépresseurs augmentent cependant parfois légèrement la fréquence des pensées et des tentatives suicidaires (mais non des suicides effectifs) chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Les parents d’enfants et d’adolescents doivent donc être avertis de ce risque, et les enfants et les adolescents doivent être étroitement surveillés pour les effets secondaires suivants, en particulier au cours des premières semaines suivant la prise du médicament :

Augmentation de l’anxiété

Agitation

Agitation

Irritabilité

Colère

Un passage à l’hypomanie (lorsque la personne se sent pleine d’énergie et joyeuse, tout en étant facilement irritée, distraite et agitée) constitue également un effet secondaire important à surveiller.

Les professionnels de la santé mentale, les patients et les familles doivent garder à l’esprit que les tendances suicidaires (pensées et idées sur la mort et préoccupations liées à la mort, en particulier par le suicide) sont une caractéristique essentielle de la dépression. Les traitements qui atténuent la dépression réduisent le risque de suicide.

En raison d’avertissements émis par les autorités de santé publique concernant une possible association entre la prise d’antidépresseurs et l’augmentation du risque de suicide, les médecins ont commencé à moins diagnostiquer les dépressions et à réduire de plus de 30 % la prescription des antidépresseurs chez les enfants et les jeunes. Dans le même temps, toutefois, le taux de suicide des jeunes a temporairement augmenté de 14 %. Il est donc possible qu’en décourageant le traitement médicamenteux de la dépression, ces avertissements aient finalement augmenté, et non réduit, le nombre de décès par suicide.

Lorsque les personnes atteintes de dépression reçoivent des antidépresseurs, les médecins prennent certaines précautions pour réduire le risque de comportement suicidaire :

La quantité d’antidépresseurs prescrite n’est pas susceptible de causer la mort

Les consultations sont plus fréquentes au démarrage du traitement

Les personnes, les membres de leur famille et leurs proches sont avertis de la possibilité d’une aggravation des symptômes, d’une agitation, d’insomnies ou d’idées suicidaires

Les personnes, les membres de leur famille et leurs proches doivent appeler immédiatement le médecin qui a prescrit l’antidépresseur ou consulter un autre médecin si les symptômes s’aggravent ou si des pensées suicidaires surviennent